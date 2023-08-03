Peugeot modellerinde ağustosa özel kampanya seçenekleri!

Sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,89 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 250 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,89 faizli krediyle sunuluyor.