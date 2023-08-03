Peugeot modellerinde ağustosa özel kampanya seçenekleri!
Peugeot Türkiye, ağustos ayında kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.
Şirket açıklamasına göre, ağustos ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve Rifter modellerinde kredi seçenekleri sunuluyor.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye'de "Yılın Tasarımı" ödülünü kazanan, Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,89 faizli krediyle sunuluyor.
Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 170 bin TL için 12 ay yüzde 1,89 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.
Sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,89 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 250 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,89 faizli krediyle sunuluyor.