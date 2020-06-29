Petek Dinçöz'ün değişimi herkesi şoke etti! Sosyal medya sallandı
Bir döneme oyunculuğu ve şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, son paylaşımıyla şoke etti. Dinçöz'ün değişimi sosyal medyayı salladı.
2014 senesinde iş insanı Serkan Kodaloğlu ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, evlendikten sonra anne oldu ve ekranlardan uzak durma kararı aldı. Zaman zaman Instagram üzerinden hayranlarıyla iletişim kuran şarkıcı son paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.
Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. Petek Dinçöz yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşırtan Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence" gibi yorumlar aldı.
Yaptığı paylaşımla tanınmakta zorluk çeken Petek Dinçöz, gelen yorumlar sonrası bunu 'Snapchat' adlı programla yaptığını belirtti.
"Siz de yapın çok eğlenceli" diyen ünlü şarkıcıya ise inanmayanlar ağırlıktaydı. Dinçöz'ün sosyal medya hesabı Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunmaktadır.