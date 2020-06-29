Petek Dinçöz'ün değişimi herkesi şoke etti! Sosyal medya sallandı

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. Petek Dinçöz yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşırtan Dinçöz, “İnşallah hasta değildir, tanıyamadım”, "Petek estetikçöz", "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence" gibi yorumlar aldı.