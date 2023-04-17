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Petek Dinçöz imaj değiştirdi, "yakışmamış" şeklinde yorumlar geldi

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Petek Dinçöz imaj değiştirdi, "yakışmamış" şeklinde yorumlar geldi

Petek Dinçöz, 5 ay önce Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da apar topar dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Geçen günlerde ameliyat masasına yatan Dinçöz iyileşince kendini kuaföre attı ve imaj değiştirdi.

Petek Dinçöz imaj değiştirdi, "yakışmamış" şeklinde yorumlar geldi

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Sahnelere de dönen Dinçöz geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

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Petek Dinçöz imaj değiştirdi, "yakışmamış" şeklinde yorumlar geldi

Ameliyatın ardından soluğu kuaförde olan Petek Dinçöz imajıyla herkesi şaşırttı.

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Petek Dinçöz imaj değiştirdi, "yakışmamış" şeklinde yorumlar geldi

"Operasyon sonrası attım kendimi bir fön çektireyim diye demez mi gel karışma çok güzel renk model yapacağım saçına hoppaaalaaa dedim OK."

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Petek Dinçöz imaj değiştirdi, "yakışmamış" şeklinde yorumlar geldi

"Bakalım Nida beğenecek mi sizce nasıl oldu?" diyen Petek Dinçöz'e yorum yağdı.

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