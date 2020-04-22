Petek Dinçöz 'Arım Balım Peteğim' yapımcısıyla davalık oldu 12 milyon TL istiyor
Şimdilerde hiç sesi soluğu çıkmayan Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programının yapımcısına açtığı dava ile adından söz ettirdi. 12 milyon TL'lik rekor bir icralık takip başlattı.
Seneler önce 'Arım Balım Peteğim' programında sunuculuk yapan şarkıcı Petek Dinçöz, programın yapımcısına 12 milyon TL değerinde icra takibi başlatmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Dinçöz, program yapımcısının, sunuculuk ve orkestra gibi masraflarını karşılamadığını belirtti.
'Arım Balım Peteğim' programının yapımcısından şikayetlerini belirtip davacı olan Petek Dinçöz'ün 12 milyon liralık icra takibine şirket itiraz etti. Ancak, bu yapımcının kendisini kurtarmasına yetmedi.
Petek Dinçöz, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi fakat şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı.
Petek Dinçöz, yapımcı şirketin bilerek hesaplarını boşlattığını belirtmesinin yanı sıra kendi mağduriyetini de dile getirdi. Oldukça yüklü bir zarara uğrayan Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.