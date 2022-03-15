Petek Dinçöz 8 yıllık eşi eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşandı ne kadar nafaka aldı
Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Sosyal medyada Petek Dinçöz'ün Serkan Kodaloğlu'ndan aldığı nafaka merak konusu oldu...
Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile evliliğini tek celsede bitirdi. Bugün boşanan şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Evliliğimizi saygı çerçevesinde bitirdik” dedi.
Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, tek celsede boşandı. Şarkıcı, ayrılık haberini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.
Kendi güzellik merkezini işleten Petek Dinçöz, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle” dedi.
Petek Dinçöz’ün avukatı yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: “Müvekkilim Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve mahkemece boşanmalarına karar verilmiştir. Bundan sonrasında taraflar müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu için birbirlerine olan saygılarını ve arkadaşlıklarını kaybetmeden ilişkilerini sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”