Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm
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SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde ektiği domates fidelerini soğuk ve dolu yağışından korumak isteyen çiftçinin aldığı önlem görenlerin dikkatini çekiyor.
Şarkışla ilçesinde yaşayan çiftçi Naci Kılıç, ektiği domates fidelerini soğuktan ve dolu yağışından korumak için kolları sıvadı.
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Yıldız, geri dönüşümden aldığı 5 litrelik 600 pet şişenin alt kısmını keserek, ektiği fidelerin üzerlerini tek tek kapattı.
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Tarlanın bir bölümü adeta şişeden sera oldu.
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Yıldız, bu sayede hem ektiği fideleri soğuk ve dolu yağışından koruyor hem de bir ay kadar da erken hasat yapmayı hedefliyor.
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