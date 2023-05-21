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Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm

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Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde ektiği domates fidelerini soğuk ve dolu yağışından korumak isteyen çiftçinin aldığı önlem görenlerin dikkatini çekiyor.

Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm

Şarkışla ilçesinde yaşayan çiftçi Naci Kılıç, ektiği domates fidelerini soğuktan ve dolu yağışından korumak için kolları sıvadı.

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Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm

 Yıldız, geri dönüşümden aldığı 5 litrelik 600 pet şişenin alt kısmını keserek, ektiği fidelerin üzerlerini tek tek kapattı. 

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Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm

Tarlanın bir bölümü adeta şişeden sera oldu.

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Pet şişeden sera gibi! Domates fidelerini korumak isteyen çiftçiden sıra dışı çözüm

Yıldız, bu sayede hem ektiği fideleri soğuk ve dolu yağışından koruyor hem de bir ay kadar da erken hasat yapmayı hedefliyor.

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