Pestisit tehdidinde sirkeli su işe yaramıyor, doğru yöntem karbonat

“En az 10 dakika karbonatlı suda bekletilmeli”

Balcı, sebze ve meyveleri temizlemek için en etkili yöntemin karbonatlı suda bekletilen sebze ve meyvelerin bol su ile durulanmasını olduğunu belirtip açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; “10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak en az 10 dakika bu suyun içerisinde sebzeleri ve meyveleri bekletmek ve ardından da durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntemdir. Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir.”