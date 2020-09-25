Pestil ve kömeden yapılan gelinlik şaşırttı Ankara'da fuarda gözler ona çevrildi

"Dut pekmezi 'herle' dediğimiz ürünle birlikte elde ettik"

Parlak, tasarladığı gelinliği pestil ve kömeyi tanıtmak için her gittikleri fuara götürdüklerini belirterek, gelinliği tek başına hazırladığını kaydetti. Parlak, "Dut pekmezi 'herle' dediğimiz ürünle birlikte elde ettik. Daha sonra pestil ve kömeden süslemelerini yaptık. Gelinlik çok ilgi görüyor. Herkes tarafından resimleri çıkıyor. Daha önce Gümüşhane’nin tanıtım amaçlı yapılan bir şenlikte giyildi. Üzerinde farklı bir renkte gelinlik varmış gibi oldu" dedi.