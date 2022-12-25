Peş peşe zam gelince herkes oraya koştu! Fiyatlar çok uygun kapış kapış alıyorlar

Pazara akın eden bazı vatandaşlar, “Fiyatların çok uygun olduğunu gördük. Artık daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Burada fiyatların gündüz pazarına göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı aracı koyacak yer bulamıyoruz” dedi.