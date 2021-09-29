Peş peşe uyarılar! Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan akşam saatlerine doğru rüzgarın şiddeti kuvvetlenecek. Orhan Şen, akşam saatlerinde deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Orhan Şen'den uyarı
Prof.Dr.Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıcaklığın düşeceğini belirtti. Şen, "Sıcaklıklar hafta sonuna kadar 5 C düşecek. Rüzgar bu akşamdam itibaren marmarada kuvvetli DENİZ ULAŞIMINDA AKASAMALAR olabilir Güneyde yaza devam." dedi.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.