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Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti

Konya ve Çorum'dan kaza haberleri geldi. Konya kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Çorum'da da park halindeki tıra arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti

Ercan Yıldız idaresindeki kamyonet, Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halindeki  tırın dorsesine arkadan çarptı.

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Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdıkları öğrenilen 3 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti

Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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