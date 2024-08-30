Peş peşe kaza haberleri! 6 kişi hayatını kaybetti
Konya ve Çorum'dan kaza haberleri geldi. Konya kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Çorum'da da park halindeki tıra arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti.
Ercan Yıldız idaresindeki kamyonet, Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdıkları öğrenilen 3 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.