Peş peşe gelen kazalardan sonra eşleri işe göndermek istemiyor! Kulakları fren sesinde, korkuyla çalışıyorlar...
ANTALYA'da yaklaşık 2 ay önce virajı alamayıp kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması ve ardından kamyonetin aküleri değiştiren iki personeli yola savuran kazanın olduğu yerde yine virajı alamayan bir otomobil akü firmasına girdi. Daha önce kazada yaralanan işletmenin personeli ile bölge esnafı, söz konusu virajdan dolayı ayda 3-4 kaza meydana geldiğini ve fren sesini duydukları anda korktuklarını dile getirdi.
Yaklaşık 2 ay önce Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde, yağışlı havada viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini yitiren sürücünün kullandığı otomobil, o sırada park halinde aküsü değiştirilen bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde akü değişimi yapan Talha Şeker ve Mehmet Kirit yola savruldu.
İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. İhbarla birlikte olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, akü işletmesinin çalışanlarını hastaneye kaldırırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ne olduğunu anlamadılar yola savruldular
Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kamyonet çarpması ve Şeker ile Kirit’in araçtan fırlayarak yola savrulmaları yer aldı.
Aynı yerde ikinci kazada kurye ölümden kıl payı döndü
Bahse konu kazanın yaşandığı aynı yerde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandığı da görüntülere yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere çarptığı ardından yola çıkmakta olan motosikletli kuryeye doğru yöneldiği ve kuryenin son anda fark etmesiyle ölümden kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.