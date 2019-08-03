Pes dedirten hırsızlık olayı! 15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar

Karacurun Mahallesi Muhtar Yardımcısı Yusuf Çakır ise, “Biz olayı dün öğleden sonra duyduk. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. 15 Temmuz şehidimizin mezarında bulunan demire tenezzül eden kişi her şeyi yapar. Burası güzel bir şekilde yapılmıştı. Devletimiz sahip çıkıyor ama gelip bozmuşlar. Bunları çalanlar olarak hurdacılar aklımıza geliyor. Bunu köyden kimse yapmaz. Yaptırılacak olsa maddi değeri vardır ama hurdaya satmak için maddi değerinde de bir şey yok” diye konuştu.