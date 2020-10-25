Pes dedirten görüntüler! Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar

Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti! Dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı.