Pes dedirten görüntüler! Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar
ESENYURT'ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Partide salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti! Dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı.
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Görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları görüldü.
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Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.
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