Pes dedirten duyarsızlık! Koronayı yenen Emina Jahovic karantinası bitince...
Koronavirüsü atlatan Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in duyarsızlığı pes dedirtti.
Çocukları Yavuz ve Yaman'la koronavirüse yakalanan ve karantina süresi biten şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Jahovic'in duyarsızlığı görenleri şaşırttı.
Karantina sürecini yeni dolduran Emina Jahovic'in, bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaparken, koronavirüs salgınına rağmen maske takmadığı görüldü.
Sırp şarkıcı, "Şu anda maskem yok. Yeni toparlandım ve çok hastaydım. Biraz yürüyüşe çıktım. Çocuklarla kendimizi iyi hissetmiyoruz, biraz toparlanmamız lazım" dedi.
Emina Jahovic, magazin muhabirlerine yaptığı kısa açıklamadan sonra arkadaşı ile birlikte Rumelihisarı'na doğru yürümeye devam etti.