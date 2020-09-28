Pes artık! Metrobüste maske takmadı bir de sigara içti
İSTANBUL'da metrobüse binen bir 'yolcu', sınır tanımazlığıyla pes dedirtti. Ayaklarını karşı koltuğa uzatan şahıs, sigarasını da yakıp ağzına götürdü...
Tepki çeken görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti...
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Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.
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Toplu taşımada, evindeymiş edasıyla davranan şahıs, görüntülere böyle yansıdı...
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