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Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi

Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi

Peru'nun Lima kentindeki San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde, Peru proto-Amazonia'sında yaşayan, tarihteki en büyük nehir yunusunun kafatası tanıtıldı. Pebanista Yacuruna isimli fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı tahmin ediliyor. Kafatası, National Geographic Society ile işbirliği içinde San Marcos Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir keşif gezisinde keşfedildi.

Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi

Peru'nun Lima kentindeki San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde, Peru proto-Amazonia'sında yaşayan, tarihteki en büyük nehir yunusunun kafatası tanıtıldı. 

17
Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi

Pebanista Yacuruna isimli fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı tahmin ediliyor. 

27
Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi

Kafatası, National Geographic Society ile işbirliği içinde San Marcos Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir keşif gezisinde keşfedildi.

37
Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi
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