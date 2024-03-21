Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi
Peru'nun Lima kentindeki San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde, Peru proto-Amazonia'sında yaşayan, tarihteki en büyük nehir yunusunun kafatası tanıtıldı. Pebanista Yacuruna isimli fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı tahmin ediliyor. Kafatası, National Geographic Society ile işbirliği içinde San Marcos Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir keşif gezisinde keşfedildi.
Peru'nun Lima kentindeki San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde, Peru proto-Amazonia'sında yaşayan, tarihteki en büyük nehir yunusunun kafatası tanıtıldı.
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Pebanista Yacuruna isimli fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı tahmin ediliyor.
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Kafatası, National Geographic Society ile işbirliği içinde San Marcos Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir keşif gezisinde keşfedildi.
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