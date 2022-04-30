Personel isyanda! Putin'in dostu Roman Abramoviç'e büyük şok: 2 lüks yatı Muğla'da
Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in Muğla kıyılarında bulunan iki ultra lüks yatıyla ilgili sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Koyu'nda demirli bulunan 140 metre uzunluğundaki 400 milyon poundluk My Solaris isimli yatı ile Fethiye ilçesindeki Göcek yakınlarında demirli bulunan 170 metre uzunluğunda ve 600 milyon Euro değerindeki Eclipse isimli yatlarının Bermuda bayraklı olduğu belirtildi.
Daily Mail Gazetesi'nde yer alan haberde Bermuda hükümet yetkililerinin uluslararası baskı nedeniyle Eclipse ve My Solaris isimli yatlardan bayrakları almak için çalışmalar yaptıkları belirtildi.
Bu iki yatında uluslararası yaptırımlar kapsamında ele geçirilmemek için şu anda Türkiye’de demirli olduğu hatırlatıldı.
Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Abramoviç'in yatlarına marina ve tersaneler bakım yapmayı kabul etmezken, yatların rutin bakımları ve banka muafiyetleri nedeni ile yakıt ikmali yapamadığı ve personelin Şubat ayından bu yana maaş alamadığı için hayal kırıklığına uğradığı açıklandı.