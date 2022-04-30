Personel isyanda! Putin'in dostu Roman Abramoviç'e büyük şok: 2 lüks yatı Muğla'da

Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Abramoviç'in yatlarına marina ve tersaneler bakım yapmayı kabul etmezken, yatların rutin bakımları ve banka muafiyetleri nedeni ile yakıt ikmali yapamadığı ve personelin Şubat ayından bu yana maaş alamadığı için hayal kırıklığına uğradığı açıklandı.