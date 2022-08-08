Perihan Savaş'tan kriz çıkaran açıklama! Mülteci tepkisi sosyal medyada viral oldu!
Perihan Savaş, Gemlik Film Festivali’nde basın mensuplarıyla sohbet etti. Türkiye'nin durumu ve mülteciler hakkında söyledikleri kriz çıkardı. Üniversiteli gençler ve son dönemde sıklaşan Arapça yazılarla ilgili öyle şeyler söyledi ki... Sosyal medyanın ve gündemin altını üstüne getirdi. Bu açıklama çok konuşulacak...
Yeşilçam'ın ve güncel dizilerin yıldızı Perihan Savaş, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Savaş, Eşref Kolçak anısına önceki hafta düzenlenen Gemlik Film Festivali’nde yer aldı. Basın mensuplarının Türkiye ile ilgili sorduğu sorulara öyle cevaplar verdi ki, yer yerinden oynadı. Bakın usta oyuncu, gündemi sallayan açıklamasında neler söyledi...
Türk sinemasının Perihan Savaş, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Eşref Kolçak anısına önceki hafta düzenlenen Gemlik Film Festivali’nde açıklamalarda bulundu.
Röportaj veren Perihan Savaş, Türkiye'de üniversiteyi bitiren gençlerin iş bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtirek, ülkede çok fazla mültecinin olduğunu vurguladı.
Perihan Savaş, açıklamasında: "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor. Çok, çok rahatsız. Bir kere ekonomik zorluklar, pahalılık, insanların geçinememesi, insanların çok zor şartlar altında birkaç işte birden çalışmaya çalışması...