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Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Son zamanlarda yayınlanan İyilik dizisindeki Şahika anne karakteriyle gönülleri fetheden Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Perihan Savaş ile merhum Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, sosyal medya fenomeni Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Bakın Savaş'ın müstakbel gelini kimmiş...

Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Her dönemin başarılı oyuncusu 64 yaşındaki Perihan Savaş'ın 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden merhum Yılmaz Savaş'tan olan oğlu Savaş Zafer, önceki akşam 6 senelik aşkı sosyal medya fenomeni Melis Ketenci ile nişanlandı. 

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Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Kız isteme töreni ve nişanın bir arada yapıldığı mutlu günde Türk Öf ve Adetleri yerine getirildi. Perihan Savaş isteme kahvesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak " Kahve yerine bal koymuş kahveye, bal gibi olsun hayatınız" yazarak samimi duygularını ifade etti. 

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Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Perihan Savaş, sosyal medyadan oğlu ve geliniyle olan fotoğrafını  " Maşallah çocuklarıma" diyerek paylaştı.

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Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Sade ve şık bir törenle nişanlanan çiftin dansları geceye damga vurdu. 

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