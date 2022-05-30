Perihan Savaş'ın en mutlu günü! Oğlu Savaş evleniyor! Bakın müstakbel gelini kimmiş

Kız isteme töreni ve nişanın bir arada yapıldığı mutlu günde Türk Öf ve Adetleri yerine getirildi. Perihan Savaş isteme kahvesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak " Kahve yerine bal koymuş kahveye, bal gibi olsun hayatınız" yazarak samimi duygularını ifade etti.