Perihan Savaş'a çifte gurur! Ödül gecesine oğlu ile katıldı...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Savaş Zafer ile ödül törenine katıldı. Anne ve oğul, birlikte objektiflere poz verdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, önceki akşam düzenlenen ödül törenine oğlu Savaş Zafer ile katıldı.
Yıllar önce hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunu gözlerden uzak büyüten Savaş, tören boyunca kameraların karşısına birlikte geçtiği oğluyla poz verdi.
BÜYÜK AŞKIYLA 1987 YILINDA EVLENMİŞTİ
Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan, güzelliği ve oyunculuğuyla Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Perihan Savaş, kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşamıştı.
Çift, 1987 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikten 1994 yılında Savaş Zafer adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
YILMAZ ZAFER 1,5 YILLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ
Çiftin mutluluğu, 1994 yılında Yılmaz Zafer'in kalp krizi geçirmesiyle gölgelenmişti. Kalp krizinin ardından oluşan beyin hasarı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan usta oyuncu, 1,5 yıl süren yaşam mücadelesini 9 Kasım 1995'te kaybetmişti.
OĞLUYLA BİRLİKTE KAMERALARA POZ VERDİ
Eşinin vefatının ardından oğlu Savaş Zafer'i gözlerden uzak büyüten Perihan Savaş, önceki akşam düzenlenen ödül törenine oğluyla birlikte katıldı.
1994 doğumlu Savaş Zafer ile kameraların karşısına geçen usta oyuncu, oğluyla birlikte objektiflere poz verdi.