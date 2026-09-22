Perihan Savaş'a çifte gurur! Ödül gecesine oğlu ile katıldı...

BÜYÜK AŞKIYLA 1987 YILINDA EVLENMİŞTİ

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan, güzelliği ve oyunculuğuyla Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Perihan Savaş, kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşamıştı.