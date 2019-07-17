Perakende satış hacmi Mayıs’ta arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs’ta aylık bazda yüzde 1.8 arttı. Bu dönemde ayrıca gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.7 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.2, otomotiv yakıtı satışlarında da yüzde 0.5 arttı.