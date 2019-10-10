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Pendik'te polis aracı içindeki şüpheli tarafından kaçırıldı!

Demirören Haber Ajansı

BÜYÜKÇEKMECE İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Teyakkuza geçen polis aracı bulurken, kaçan şüpheli aranıyor.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, Pendik'te içindeki gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. 

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Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı.

Polis aracını içindeki şüpheli kaçırdı...

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Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı.

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Aramalara polis helikopteri de katılıyor.

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