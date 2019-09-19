Pendik'te ısırarak kayınpederinin dudağını parçalayan damat tutuklandı

Dudağımı kopardı, 20 dikiş atıldı

Adil Taşdemir ile oğlu hastaneye giderek tedavi altına alındı. Dudağı ve çenesine 20 dikiş atılan kayınpeder Adil Taşdemir damadı ve ailesinden şikayetçi oldu. Damadının uyuşturucu kullandığını ve başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri süren Adil Taşdemir ifadesinde, "Kızım çalışmadığı ve evine bakmadığı için boşanma kararı aldı. Bir süre önce evime gelerek beni tehdit etti. Trafikte giderken araçlarıyla önümüzü keserek, Murat, Kadir, Ferhat ve anneleri Filiz beyzbol sopalarıyla bizi darp etti. Damadım dudağımı kopardı ve yirmi dikiş atıldı" dedi.