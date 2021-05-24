Pendik'te havuz başında korona partisine polis baskını

İSTANBUL Pendik’te bir grup sokağa çıkma kısıtlamasında sosyal medya üzerinden örgütlenip bir otelde toplanan onlarca kişi bir otele ait havuz başında DJ eşliğinde, maskesiz ve mesafesiz parti düzenledi. Corona virüse davetiye çıkarılan parti havadan da görüntülendi.