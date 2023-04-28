Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekiler de yardım edeceğine film izler gibi yaşananları seyretti.
Dehşete düşüren olay geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşını sokak ortasında darp etti.
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Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da başarılı olamadı. Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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