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Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak

İSTANBUL Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekiler de yardım edeceğine film izler gibi yaşananları seyretti.

Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşını sokak ortasında darp etti. 

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Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak

Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da başarılı olamadı. Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak

Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Pendik’te eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında tekme tokat dayak
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