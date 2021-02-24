Pendik'te eşini dambılla öldüren cani koca tutuklandı! İfadeleri kan dondurdu

Olaydan bir kaç saat önce yine kendisi ile konuşmak istedim. Eşim bana ‘sen hak ettiğin için polisi aradım, öfkeme de yenilmiş değilim, bir daha olsa yine polisi ararım, bu kez ararsam doğrudan hapse girersin, boşanırsam senden evi de, arabayı, da tazminatı da, nafakayı da hatta donuna kadar alırım" dedi. Bu sözlere üzüldüm. İkimiz aynı odada farklı yerlerde yattık ben gece uyuyamadım. Sabah kalkıp namazımı kıldıktan sonra oğlumu yolculadım. Kızım yan odada uyuyordu” dedi.