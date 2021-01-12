Pendik'te arabayla evin bahçesine uçtular! 'Her şeyden ceza yedik' deyip güldüler
İSTANBUL Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü gençler, arabayla evin bahçesine uçtu. Yola yağ döküldüğü için kaza yaptıklarını öne süren gençler, “her şeyden” ceza yedik diye güldü.
Olay saat 04.00 sıralarında Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp alkol alan A.Ç Ferdi A. ve Ümit A isimli 3 genç eğlenceden dönüyordu.
Renault markalı 05 HD 013 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir eden gençler alkolün vermiş olduğu etkiyle kendilerinde geçerek evin bahçesine uçtu.
Kazayı gören gece kartalları olarak adlandırılan mahalle Bekçileri bahçeye uçan biri kız olmak üzere 3 genci araç içinden çıkararak kurtardı.
Kaza sonucu ufak sıyrıklarla kazayı atlatan gençler olay karşısında şok geçirdi. Olay yerine gelen ambulans ile tedavisi yapılan A.Ç kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.