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Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var

İSTANBUL Pendik’ten feci bir yangın haberi geldi. 7 katlı otelde çıkan yangında kül oldu. Gelen son bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var

Pendik'te Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var

Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var

Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var
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