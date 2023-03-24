Pendik'te 7 katlı otel kül oldu! Çıkan yangında ölenler var
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Pendik’ten feci bir yangın haberi geldi. 7 katlı otelde çıkan yangında kül oldu. Gelen son bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Pendik'te Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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