Pendikspor takımından basın toplantısında sulu kutlama

Bu gerçekten çok önemli bir başarı. 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunun hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye'de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor. Hem bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor.