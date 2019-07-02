Pendik'deki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanı! Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Pendik'deki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanı! Yaralılar var

PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Pendik'deki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanı! Yaralılar var - Sayfa 1

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. 

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Pendik'deki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanı! Yaralılar var - Sayfa 2

Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.

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Pendik'deki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanı! Yaralılar var - Sayfa 3

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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