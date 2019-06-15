Pencereden girdiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Polis maske takarak çalıştı: Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Katamadze’nin yapılan ilk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlendi. Etrafa yayılan koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı.