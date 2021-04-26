Pençe operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.