Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada da, "Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.