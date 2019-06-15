Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.
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Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada da, "Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.
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