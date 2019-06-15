Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi - Sayfa 1

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde  başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha  etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi - Sayfa 2

Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen  terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.

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Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi - Sayfa 3

Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada da, "Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi - Sayfa 4
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