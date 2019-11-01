Pembe sütyen Kadın dizisini karıştırdı o sahne dile düştü
Kadın dizisi FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden birisi. Kadın son bölümde Sarp'ın yatağından çıkan sütyen sahnesi ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Başarılı dizi Kadın farklı, samimi ve sıcak senaryosu ile daha ilk bölümden seyircinin gönlünü kazandı. Salı akşamı son bölümü ile ekrana gelen dizi reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldürdü. 69. bölümündeki pembe sütyen sahnesi ise sosyal medyanın diline düştü.
Yeni sezonda dizinin başrollerinden olan Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk ve Hatice karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar diziye veda eden 2 isim oldu.
Herkes şimdi dizi nasıl ilerleyecek diye beklerken yeni sezonda diziye dev bir isim usta oyuncu Hümeyra dahil oldu ve dizi bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı.
Son bölümde Bahar ve çocukları Sarp'ın yokluğuna alışmaya başlarken Şirin'in Sarp'ın yatak odasında bulduğu sütyen kriz çıkardı. Evi yanan ve tüm eşyaları kül olan Enver üzerine kıyafet bulmak için Şirin ile birlikte Sarp'ın evine gitti.