Pembe sıvı şaşırttı! Naya Rivera'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı
Geçtiğimiz 13 Temmuz'da da cansız bedeni bulunan Naya Rivera'nın ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı.
'Glee' dizisinde canlandırdığı 'Santana Lopez' karakteri tanınan oyuncu Naya Rivera'nın ölümüne ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu; 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın yaşadıklarını gözler önüne serdi.
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Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da göz önünde bulundurdu.
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8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.
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Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu.
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