Pembe Köşk'ün 'sır' odası açılıyor! İsmet İnönü'nün kızı mahrem bilgileri paylaştı

Atatürk’ün yakın silah arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yaşadığı Ankara Çankaya’daki Pembe Köşk’ün üst katı müze ev olarak önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak. Daha önce yalnızca aile fertlerinin gördüğü Pembe Köşk’te yatak odası ve çalışma odasının da bulunduğu üst katı, ziyarete açılmadan önce ilk kez bir grup özel davetliye İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker gezdirdi. Mevhibe İnönü’nün vefatının ardından 30 yıldır, ekim-kasım ve nisan-mayıs aylarında müze olarak alt katı ziyarete açılan Pembe Köşk’ün üst katında 3 yıl öncesine kadar Özden Toker, yaşamaya devam ediyordu. Toker, üst katın da ziyarete açılabilmesi için buradan taşındı. Müze hazırlıkları devam eden Pembe Köşk’ün üst katı da gelecek yıldan itibaren ziyarete açılacak.