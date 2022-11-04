Pembe Köşk'ün 'sır' odası açılıyor! İsmet İnönü'nün kızı mahrem bilgileri paylaştı
TÜRKİYE'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Ankara Çankaya'da yaşadığı Pembe Köşk’ün üst katı müze oluyor. İnönü’nün kızı Özden Toker, daha önce yalnızca aile fertlerinin gördüğü bu katı bir grup davetliye gezdirip ilk kez gösterdi. İşte Pembe Köşk’ün yıllarca gözlerden uzak kalan o katı...
Atatürk’ün yakın silah arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yaşadığı Ankara Çankaya’daki Pembe Köşk’ün üst katı müze ev olarak önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak. Daha önce yalnızca aile fertlerinin gördüğü Pembe Köşk’te yatak odası ve çalışma odasının da bulunduğu üst katı, ziyarete açılmadan önce ilk kez bir grup özel davetliye İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker gezdirdi. Mevhibe İnönü’nün vefatının ardından 30 yıldır, ekim-kasım ve nisan-mayıs aylarında müze olarak alt katı ziyarete açılan Pembe Köşk’ün üst katında 3 yıl öncesine kadar Özden Toker, yaşamaya devam ediyordu. Toker, üst katın da ziyarete açılabilmesi için buradan taşındı. Müze hazırlıkları devam eden Pembe Köşk’ün üst katı da gelecek yıldan itibaren ziyarete açılacak.
Ülkü ile evcilik oyunu
Önceki yıllarda ziyarete gidenlerin sık sık kendisi ile karşılaştığını hatta bizzat kendisinin müzedeki eşyaları, odaları ve fotoğrafları anlattığını söyleyen Özden Toker, üst katın ilk ziyaretinde konuklara Atatürk ve babası İsmet İnönü ile ilgili anılarını da aktardı. Çocukluğunda Atatürk’ün gelişini Pembe Köşkün üst katından seyrettiğini belirtenToker, “Bir gün Atatürk gelirken bir çocuğun elinden tutuyordu. Eve geldiklerinde bana seslendi. Hemen aşağı indim. ‘Özden sana arkadaş getirdim’ diyerek Ülkü’yü tanıştırdı. Benden iki yaş küçüktü. Odaya çıkıp evcilik oynadık” sözleriyle Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile ilk karşılaşmasını anlattı.
Ben bu odada doğdum
Pembe Köşk alındıktan sonra eklenen yatak odasındaki eşyaların hepsi korunuyor. 1926’da Erdal İnönü ve 1930’da Özden Toker, bu odada doğuyor. Yatakların üzerinde dantel cibinlikler var. Yatağın yanı başındaki şifoniyerin üzerindeki “Allah’ın dediği olur” yazısı ve yatağın diğer yanındaki Hazreti Ali’nin “Rütbelerin en yücesi, bilgin kişinin rütbesidir” yazılı hat dikkat çekiyor. Yazıların hep burada olduğunu söyleyen Özden Toker, “Babam da annem de inançlı insanlardı” diyor.
Atatürk gelince bu masada yemek yerdik
Pembe Köşk’te Atatürk’ün de ziyaretleri sırasında akşam yemeklerinin yendiği büyük bir masa var. Hemen yanında da Atatürk’ün yağlıboya resmi asılı. Müzenin kapalı olduğu dönemlerde masanın aile tarafından hâlâ yemeklerde kullanıldığını söyleyen Toker, anılarını şu sözlerle anlattı: “Bu masada çok özel diyaloglara tanık oldum. Atatürk’e ‘Paşam’ diye hitap ederdik. Masadaki herkesi sonuna kadar dinler kimsenin sözünü kesmezdi. Birçok fabrikanın açılma kararı
bu masada alınmıştır.”