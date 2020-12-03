Pelin Öztekin 93 kilo verdi isyan etti 'Kiloluyken şans vermediniz şimdi bakın ne oldu'

"100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyen Öztekin şöyle devam etti:

"Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor.''