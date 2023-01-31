Pelin Kaya'yı öldürüp 'Ünlü olmak istiyorum; ben psikopatım, gurur duyuyorum' diye bağırdı

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin "kasten öldürmek"ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında görgü tanıkları dinlendi. Malta basınındaki haberlere göre, Camilleri’ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.