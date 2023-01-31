Pelin Kaya'yı öldürüp 'Ünlü olmak istiyorum; ben psikopatım, gurur duyuyorum' diye bağırdı
MALTA'da 30 yaşındaki Pelin Kaya'yı aracıyla ezerek öldüren Jeremie Camilleri, gözaltına alınırken "Ünlü olmak istiyorum; ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği ortaya çıktı. Görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söylediği aktarıldı.
Malta'da 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın bir araç tarafından ezilerek ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada dinlenen polis müfettişi, tutuklu yargılanan sürücü Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada, "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediğini aktardı.
Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin "kasten öldürmek"ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında görgü tanıkları dinlendi. Malta basınındaki haberlere göre, Camilleri’ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.
"Psikopatım ve bununla gurur duyuyorum"
Olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Zahra, sürücünün arabasından inip yoldan geçenlere ve mağdura taş atmaya başladığını söyledi. Zahra, Camilleri'nin olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı.
Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği ifade edildi. Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı.