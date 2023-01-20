Pelin Kaya'nın korkunç ölümü! Araçla ezdi taşla saldırdı Pelin'in son mesajı yürek burktu
Pelin Kaya Malta'da iç mimar olarak çalışıyordu. Genç kadın, doğum gününü kutlarken hayatını kaybetti. Aracıyla restorana dalan sürücü, çarptığı Pelin Kaya'ya taşla saldırdı yardım etmek isteyenleri de engelledi. Ülkede 'kaza değil cinayet' diye anılan olayla ilgili yeni detaylar çıktı.
Malta'da kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Pelin Kaya'nın (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Pozitif çıktı!
Ünlü bir mobilya mağazasında iç mimar olarak çalışan Kaya'yı, doğum gününü kutladığı restorana aracıyla girip ezen ve taşla saldırarak ölümüne neden olan Malta ve Fransa vatandaşı Jeremie Camilleri'nin alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Polis, Kaya ile Camilleri'nin daha önceden birbirini tanımadığını bildirdi.
Gözaltındaki Camilleri'nin 4 Ocak'ta hırsızlık yapmak ve denetimli serbestliği ihlal etmesine rağmen serbest bırakıldığı öğrenildi.