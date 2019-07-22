Pelin Karahan'ın sarı bikinisiyle uykusu olay oldu

Pelin Karahan'ın sarı bikinisiyle uykusu olay oldu

Bodrum’daki yazlığında tatil yapan oyuncu Pelin Karahan, önceki gün tek başına plajda görüntülendi.Pelin Karahan, Bodrum'da kendilerine ait yazlıklarında tatil yapıyor.

Pelin Karahan'ın sarı bikinisiyle uykusu olay oldu - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon ekranlarda olacağının müjdesine veren güzel yıldız, akşam saatlerinde şezlongta uyuyakaldı. Şezlongta gözleri kapanan 34 yaşındaki Karahan, şekerleme uykusu yaparken görüntülendi.

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Pelin Karahan'ın sarı bikinisiyle uykusu olay oldu - Sayfa 2

Plaj modasını yakından takip ediyor

Bikinisi, havlusu, şapkası bir bütün olan Pelin Karahan'ın plaj modasını yakından takip ettiği ortaya çıktı.

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Pelin Karahan'ın sarı bikinisiyle uykusu olay oldu - Sayfa 3

Karahan'ın, bir ara kendisini görüntüleyen gazeteci var mı diye etrafı kontrol etmesi dikkat çekti.

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Pelin Karahan'ın sarı bikinisiyle uykusu olay oldu - Sayfa 4

2 çocuk annesi oyuncunun fit hali gözlerden kaçmadı.

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