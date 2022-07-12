Pelin Karahan'ın genç kızları kıskandıran fit vücudu sosyal medyayı salladı!
Güzelliği ve başarılı oyunculuk performanslarıyla yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakan Pelin Karahan, son olarak paylaştığı tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamayı başardı. Desenli bikinisiyle bütün genç kızlara meydan okuyan Karahan, her zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Başarılı kariyerini mutlu evliliğiyle devam ettiren Karahan'ın özel hayatı da merak ediliyor ve oldukça dikkat çekiyor.
Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki muhteşem oyunculuk performansıyla yıldızı parlayan 37 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla genç kızları kıskandırdı. Düzgün ve fit vücuduyla adeta 'ben buradayım' diyen Karahan'ın bakın sosyal medyada hangi pozlarına beğeni ve yorum yağdı...
Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden... Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti.,
Çftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu var. Şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini süren Pelin Karahan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.
Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karahan son olarak tatil pozları ile yine yaktı geçti.