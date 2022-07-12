Pelin Karahan'ın genç kızları kıskandıran fit vücudu sosyal medyayı salladı!

Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki muhteşem oyunculuk performansıyla yıldızı parlayan 37 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla genç kızları kıskandırdı. Düzgün ve fit vücuduyla adeta 'ben buradayım' diyen Karahan'ın bakın sosyal medyada hangi pozlarına beğeni ve yorum yağdı...