Pelin Karahan'ın filmi 'Dalgalar ve İzler' vizyona giremeden ortada kaldı!
Pelin Karahan ve Meral Çetinkaya’nın başrollerini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir türlü vizyona giremedi. Yapım şirketi ile filme sponsor olan Alman şirket Acto arasındaki gerilim nedeniyle film ortada kaldı.
Pelin Karahan ve Meral Çetinkaya’nın başrollerini üstlendiği, Aura 1 Filmcilik’in yapımcılığını yaptığı "Dalgalar ve İzler" vizyona giremedi. Filmin vizyona girememesinin nedeni olarak yapım şirketi ile filme sponsor olan Alman şirket Acto arasındaki gerilim gösterildi.
Senaryosunu Yasemen Zorlu’nun yazdığı, yapımcılığını ise Banu Zorlu’nun yaptığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimleri geçen yıl başladı. Filmin başrolünde Pelin Karahan ile Meral Çetinkaya yer aldı. Çekimleri tamamlanan, montajı biten film vizyona giremedi.
Kemerburgaz’da kaçak plato kurduğu iddia edilen Pelin Çağlıyan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aura 1 Filmcilik şirketinin çektiği filmin sinemalarda değil, dijital platformlarda yayınlanması planlandı.
Aura 1 Filmcilik, bu plan doğrultusunda Alman Acto firmasını filme sponsor yaptı.