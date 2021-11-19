Pelin Karahan'ın filmi 'Dalgalar ve İzler' vizyona giremeden ortada kaldı!

Pelin Karahan ve Meral Çetinkaya’nın başrollerini üstlendiği, Aura 1 Filmcilik’in yapımcılığını yaptığı "Dalgalar ve İzler" vizyona giremedi. Filmin vizyona girememesinin nedeni olarak yapım şirketi ile filme sponsor olan Alman şirket Acto arasındaki gerilim gösterildi.