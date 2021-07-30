Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a hapis şoku!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 yaşındaki Bedri Güntay, “Firma olarak mağdur durumdayız. Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü’nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir” dedi.