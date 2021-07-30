Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a hapis şoku!
Oyuncu Pelin Karahan’ın 2014 yılında hayatını birleştirdiği ve oğulları Ali Demir ile Can Eyüp'ün babası iş insanı Bedri Güntay hakkında ‘hayali ihracat’ suçlamasıyla dava açıldı. Güntay’ın 18 yıla kadar hapsi isteniyor.
Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın gerisinde, 2 yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor. İddianameye göre soruşturma, Ağustos 2019’da CİMER’e yapılan ‘hayali ihracat’ ihbarıyla başlatıldı. Harekete geçen ekipler, firmanın geriye dönük işlemlerini mercek altına aldı.
İddianamede yer alan bilgilere göre; Bedri Güntay’a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi, E. Kimya AŞ’ye ait 6 ayrı ihracat beyannamelerini birebir kopyaladı. E. Kimya’nın gerçekte yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına oluşturulan beyannamede 3.6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Firma bu sayede 3.7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı.
Savcılığın iddiası; gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde. 18 yıla kadar hapsi istenen 7 sanık, ekim ayında yapılacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 yaşındaki Bedri Güntay, “Firma olarak mağdur durumdayız. Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü’nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir” dedi.