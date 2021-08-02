Pelin Karahan'dan hapsi istenen eşi Bedri Güntay'a destek
Hapsi istenen Bedri Güntay'a oyuncu eşi Pelin Karahan'dan destek... Bedri Güntay hakkında ‘hayali ihracat’ suçlamasıyla dava açıldı.
Oyuncu Pelin Karahan’ın 2014 yılında hayatını birleştirdiği ve oğulları Ali Demir ile Can Eyüp'ün babası iş insanı Bedri Güntay hakkında ‘hayali ihracat’ suçlamasıyla dava açıldı. 18 yıla kadar hapsi istenen Güntay'a 2014 yılında nikah masasına oturduğu oğulları Ali Demir ile Can Eyüp'ün annesi oyuncu Pelin Karahan'dan destek geldi.
Eşi Bedri Güntay’a destek çıktı
Yalıkavak'ta görüntülenen Pelin Karahan, muhabirlerin eşi Bedri Güntay hakkında çıkan 'Parfüm' davası ile ilgili haberleri sorması üzerine açıklamalarda bulundu. Oyuncu Pelin Karahan, ‘hayali ihracat’ yapmakla suçlanan eşi Bedri Güntay’a destek çıktı.
“Bu davada biz de mağduruz"
Güzel oyuncu, “Bu davada biz de mağduruz. Eşimin onlardan daha önce açtığı bir dava var zaten” diye konuştu.
Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Elinde alışveriş paketleri bulunan oyuncu gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.