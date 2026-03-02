BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,48
ALTIN 7.567,41

Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi...

Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi...

Milyonlarca çalışan için emeklilik hayali artık sadece yaşa bağlı değil. EYT ile 2,5 milyondan fazla vatandaş yaş şartı olmadan emekli oldu. Ancak EYT kapsamı dışında kalanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Ekim/2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik yaşı ise daha da yükseliyor.

Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi... - Resim: 1

Pelin Karahan’ın mutfaktaki ezber bozan tarifi sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde özel hayatındaki değişimler ve iş insanı Bedri Güntay ile yollarını ayırma kararıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez katıldığı bir programda paylaştığı sıra dışı gastronomi tüyosuyla dikkatleri üzerine çekti.

15
Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi... - Resim: 2

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Karahan, izleyicilere alışılagelmişin dışında bir atıştırmalık önerisinde bulundu.

25
Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi... - Resim: 3

PEYNİR, KAHVE VE BALIN BULUŞMASI 

Ünlü oyuncu, tarifinde eski veya taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi serpilmesini ve son dokunuş olarak bal ilave edilmesini tavsiye etti. 

35
Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi... - Resim: 4

Bu kombinasyonun damakta farklı bir aroma bıraktığını savunan Karahan’ın önerisi karşısında, sunucu Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi.

45