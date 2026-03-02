Pelin Karahan'dan çok konuşulacak tarif! Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi...
Pelin Karahan’ın mutfaktaki ezber bozan tarifi sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde özel hayatındaki değişimler ve iş insanı Bedri Güntay ile yollarını ayırma kararıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez katıldığı bir programda paylaştığı sıra dışı gastronomi tüyosuyla dikkatleri üzerine çekti.
Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Karahan, izleyicilere alışılagelmişin dışında bir atıştırmalık önerisinde bulundu.
PEYNİR, KAHVE VE BALIN BULUŞMASI
Ünlü oyuncu, tarifinde eski veya taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi serpilmesini ve son dokunuş olarak bal ilave edilmesini tavsiye etti.
Bu kombinasyonun damakta farklı bir aroma bıraktığını savunan Karahan’ın önerisi karşısında, sunucu Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi.