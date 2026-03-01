Pelin Karahan'dan boşanma ve özel yaşamına dair çok özel sözler

‘Kavak Yelleri’ dizisiyle başladığı oyunculuk macerasında yeteneği ve güzelliğiyle adını ekrana kazıdı. “Ben aslında isteyerek değil, para kazanmak amaçlı bu işe başladım. Ama şu an olduğum yeri seviyorum, mutluyum” diyor. Pelin Karahan bu sefer ‘Kaç Para Bi Fön’ oyunuyla karşımızda.

Buluşuyoruz, geçmişten bugüne hakkında merak edilenleri konuşuyoruz:

“Geleceği bilemeyiz, hep birlikte yaşayıp göreceğiz.” İlk işinin üzerinden yıllar geçse de o değişmiyor... Yüzünde hep o masum gülümseme ve parlayan masmavi gözleri... İlk bakışta belki biraz mesafeli gibi durduğunu düşünebilirsiniz ama iki sohbetin belini kırmak duvarlarını indirmesi için yeterli. Pelin Karahan’la başlıyoruz muhabbete.

◊ ‘Kaç Para Bi Fön’ ikinci tiyatro oyunun. Bir önceki işinde kalabalık bir ekipleydin, bu sefer sahnede iki kişisiniz. Nasıl sahnede olmak?

Tuna Kırlı’yla oynuyoruz. Bu oyunda sahnedeki sorumluluğum çok daha fazla. Dolayısıyla beni daha çok zorlayan ama çok da keyifli bir proje oldu.