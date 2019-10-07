Pelin Karahan yeni yaşını kutladı! Yeni saçı ve imajıyla şaşırttı
Yaz tatilini Bodrum'daki yazlığında denizin ve güneşin keyfini çıkararak geçiren başarılı oyuncu Pelin Karahan, 35. yaşını ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiyle kutlarken, yeni saçı ve imajıyla hayranlarını şaşırttı.
Kanal D'de yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan yeni imajıyla hayranlarını oldukça şaşırttı. Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" notunu da düştü.
Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, kıvırçık saçlarıyla dikkat çekti. Karahan, 35. yaşını ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiyle kutladı. 3,8milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımına çok beğeni ve yorum geldi.
Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Karahan, son gönderilerinden birinde takipçilerinin dikkatini çeken bir ayrıntı göze çarpmıştı. Bir krem markasının reklam yüzü olan Pelin Karahan'ın yüzündeki farklılık dikkat çekmişti. Takipçileri "Krem böyle yapıyorsa kullanmayalım" yorumlarını yapmıştı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Pelin Karahan, Bodrum'da oturdukları sitenin plajında güneşlenirken görüntülenmişti. 34 yaşındaki, iki çocuk annesi Pelin Karahan'ın fit vücudu ise dikkatlerden kaçmamıştı.