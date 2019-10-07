Pelin Karahan yeni yaşını kutladı! Yeni saçı ve imajıyla şaşırttı

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Karahan, son gönderilerinden birinde takipçilerinin dikkatini çeken bir ayrıntı göze çarpmıştı. Bir krem markasının reklam yüzü olan Pelin Karahan'ın yüzündeki farklılık dikkat çekmişti. Takipçileri "Krem böyle yapıyorsa kullanmayalım" yorumlarını yapmıştı.