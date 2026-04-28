Pelin Karahan ve Bedri Güntay'dan kötü haber! Tek celsede boşandılar...
Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Boşanmanın ardından Pelin Karahan ve Bedri Güntay, kamuoyuna ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bitirdiklerini belirten çift, bundan sonraki süreçte iki çocukları için ortak sorumluluklarının devam edeceğini vurguladı.
Karahan ve Güntay, özellikle çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için basın mensuplarından ve kamuoyundan hassasiyet istedi.
2012 yılında evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu bulunuyor.
