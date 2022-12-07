Pelin Karahan paylaştı! Son halini görenler şoke oldu: "Aaaaa Seren Sergil sandım, ne oldu kız sana böyle?"
Ünlü oyuncu Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'estetik' çıkışı ile adından söz ettiren güzel isim bu kez yaptığı paylaşım ile takipçilerini adeta ikiye böldü. Son olarak katıldığı bir geceye hazırlık anlarından fotoğraflar paylaşan Karahan'ı hayranları yorum yağmuruna tuttu. Pelin Karahan'ın son halini görenler "Aaaaa Seren Sergil sandım, ne oldu kız sana böyle?" gibi yorumlar yağdırdı.
Bedri Güntay ile 8 yıl önce nikah masasına oturan, mutlu evliliğinden de iki oğlu olan Pelin Karahan, her paylaşımıyla ses getirmeye devam ediyor. Geçen günlerde yaptığı estetik açıklamasıyla dikkat çeken Karahan, şimdilerde de yeni imajı ile gündemde.
Estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.
Son olarak katıldığı bir geceden karelerini hayranlarıyla paylaşan Pelin Karahan, sosyal medyada geniş ses getirdi.
Karahan, dekolteli pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.