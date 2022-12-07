Pelin Karahan paylaştı! Son halini görenler şoke oldu: "Aaaaa Seren Sergil sandım, ne oldu kız sana böyle?"

Bedri Güntay ile 8 yıl önce nikah masasına oturan, mutlu evliliğinden de iki oğlu olan Pelin Karahan, her paylaşımıyla ses getirmeye devam ediyor. Geçen günlerde yaptığı estetik açıklamasıyla dikkat çeken Karahan, şimdilerde de yeni imajı ile gündemde.